Лавров: Россия никогда не запрашивала агреман на Зуева у правительства Азербайджана

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Россия никогда не запрашивала агреман на Георгия Зуева у правительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене.

"Относительно нашего нового посла в Азербайджане, который будет направлен, как только завершит свою миссию нынешний посол Дорохин, я видел примерно те же слухи, которые вы упомянули, в интернете. Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики. Сама тема о том, кто имеет какие связи и как это сказывается на политику - она, конечно, не совсем отвечает современным цивилизованным требованиям", - заявил С.Лавров.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане. В.Дорохин находился на этой должности с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане. Однако позднее ряд СМИ сообщили, что азербайджанская сторона не дала агреман на кандидатуру Г.Зуева.