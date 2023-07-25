Лавров: РФ всячески готова содействовать мирному соглашению между Баку и Ереваном

Россия готова всячески содействовать подписанию мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Россия готова всячески содействовать подписанию мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым сегодня в Москве.

"Хотим использовать сегодняшнюю встречу для решения одного из самых важных вопросов нашего региона, имею в виду долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе. Убеждены, что кратчайший путь к этому – выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров",- сказал он.

Лавров добавил, что особое внимание будет уделено реализации договоренностей на высшем уровне: "Готовы этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для этого подписания.”

"Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он добавил, что российско-азербайджанские связи поступательно развиваются. Лавров напомнил, что 7 июля этого года в Москве состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

"Расширяется торговля, запущены совместные проекты, имеющие региональную и даже глобальную проекцию, в том числе международный транспортный коридор “Север-Юг”, - сказал он

С. Лавров добавил, что в центре внимания находится также поддержка и активизация механизма сотрудничества на Каспии, в том числе в контексте региональной безопасности. "Имею в виду согласованную всеми по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева консультативную региональную платформу "3+3", - сказал он.