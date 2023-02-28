Лавров: РФ готова помочь с организацией переговоров Азербайджана и Армении по мирному договору

Россия готова помочь с организацией переговоров Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет "слишком настойчиво предлагать свои услуги".

Россия готова помочь с организацией переговоров Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет "слишком настойчиво предлагать свои услуги".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, азербайджанская сторона выразила готовность, а армянская сторона "не возражает, но пока окончательного согласия не дает".

"Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч между Арменией и Азербайджаном", отметил Лавров на пресс-конференции.