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Лавров: Размещение миссии ЕС без согласия Азербайджана будет контрпродуктивным

Лавров: Размещение миссии ЕС без согласия Азербайджана будет контрпродуктивным Миссия ОДКБ полностью готова, но армянская сторона предпочитает договариваться с Европейским союзом о размещении там миссии на длительной основе. Размещение этой миссии без согласия Азербайджана будет контрпродуктивным.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 15:04
Лавров: Размещение миссии ЕС без согласия Азербайджана будет контрпродуктивным

Миссия ОДКБ полностью готова, но армянская сторона предпочитает договариваться с Европейским союзом о размещении там миссии на длительной основе. Ее размещение без согласия Азербайджана будет контрпродуктивным.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении, когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, с тем, чтобы обеспечить там какую-то стабильность, и мы согласовали на саммите в Ереване такой документ о параметрах этой миссии, но его принять не удалось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана", - заявил дипломат.

Также по его словам, у Москвы до сих пор остается желание отправить миссию ОДКБ в Армению на армяно-азербайджанскую границу.

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Версия на английском языке Lavrov: Deployment of EU mission without Azerbaijan’s consent would be counterproductive
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanın razılığı olmadan Aİ missiyasının yerləşdirilməsi səmərəli olmayacaq”

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