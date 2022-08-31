Лавров: Разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе занимается рабочая группа

Вопросами разблокирования торговых и экономических коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Вопросами разблокирования торговых и экономических коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Лавров рассказал о деятельности рабочей группы по разблокированию коммуникаций. "Она работает ритмично, одновременно проходят встречи по делимитации армяно-азербайджанской границы. Рабочая группа существенно продвинулась в достижении договоренностей, которые, надеюсь, в ближайшее время уже будут оформлены. Особенно важно, что работа проводится не изолированно, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая "Север-Юг", - заключил дипломат.

Он также отметил, что на встрече были обсуждения по продолжающимся дискуссиям между Россией, Ираном и Азербайджаном относительно строительства небольшого участка железной дороги Решт-Астара.

По словам главы МИД России, в сентябре планируются контакты профильных специалистов.