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Лавров: Разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе занимается рабочая группа

Лавров: Разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе занимается рабочая группа Вопросами разблокирования торговых и экономических коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 16:07
Лавров: Разблокированием коммуникаций на Южном Кавказе занимается рабочая группа

Вопросами разблокирования торговых и экономических коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Лавров рассказал о деятельности рабочей группы по разблокированию коммуникаций. "Она работает ритмично, одновременно проходят встречи по делимитации армяно-азербайджанской границы. Рабочая группа существенно продвинулась в достижении договоренностей, которые, надеюсь, в ближайшее время уже будут оформлены. Особенно важно, что работа проводится не изолированно, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая "Север-Юг", - заключил дипломат.

Он также отметил, что на встрече были обсуждения по продолжающимся дискуссиям между Россией, Ираном и Азербайджаном относительно строительства небольшого участка железной дороги Решт-Астара.

По словам главы МИД России, в сентябре планируются контакты профильных специалистов.

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Версия на английском языке Lavrov: Working group is engaged in unblocking communications in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan Üçtərəfli İşçi Qrupu razılaşmaların əldə olunmasında mühüm irəliləyiş əldə edib”

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