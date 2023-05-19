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Лавров: Прогресс по всем направлениям - ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе

Лавров: Прогресс по всем направлениям - ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе Главная тема сегодняшних мероприятий - это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 13:29
Лавров: Прогресс по всем направлениям - ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе

Главная тема сегодняшних мероприятий - это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве.

Глава российского МИД отметил значительную роль трехсторонних договоренностей, под которыми стоят подписи лидеров Азербайджана, России и Армении. По его словам, трехсторонние заявления должны иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам: "Это касается и мирного договора, разблокирования коммуникаций, а также делимитации и демаркации границ. Прогресс по всем этим направлениям - ключевое условие для достижения мира на Южном Кавказе".

Лавров отметил, что Россия имеет в регионе Южного Кавказа серьезные интересы и играла историческую роль, и Москва готова способствовать окончательному установлению мира и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Lavrov: Progress in all areas - key condition for achieving peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Bütün istiqamətlərdə tərəqqi Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq üçün əsas şərtdir”

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