Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

В четверг Лавров встретится с министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Эльмаром Мамедъяровым.

Как ранее сообщили в российском МИД, основной темой переговоров станет урегулирование в Нагорном Карабахе. Помимо этого министры планируют обсудить сотрудничество на Каспии, транспортные проекты и энергетику.