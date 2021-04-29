Лавров посетит Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Баку с рабочим визитом 10-11 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Баку с рабочим визитом 10-11 мая.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также 5-6 мая С. Лавров посетит Ереван.

"Запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе контактов предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - заявила М.Захарова.