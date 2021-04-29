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Лавров посетит Азербайджан

Лавров посетит Азербайджан Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Баку с рабочим визитом 10-11 мая
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 16:57
Лавров посетит Азербайджан
Сергей Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Баку с рабочим визитом 10-11 мая.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также 5-6 мая С. Лавров посетит Ереван.

"Запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе контактов предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - заявила М.Захарова.

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Версия на английском языке Russian FM to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Azərbaycana səfər edəcək

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