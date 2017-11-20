Лавров: Отношения между Россией и США не сказываются на урегулировании карабахского конфликта

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Отношения между Россией и США никак не сказываются на урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции в Университете ADA в Баку.

"Никак не влияет. Карабахский конфликт уникален тем, что несмотря на очень глубокие разногласия, которые накопились в русофобской политике в США, позиция в отношении конфликта в Вашингтоне сохранилась. Многие отношения находятся в тупике, однако сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало", - заявил С. Лавров.

По его словам, Россия вместе с США и Францией занимает общую позицию, которая достаточно известна.

"Я надеюсь, что встреча президентов Азербайджана и Армении в прошлом месяце позволит преодолеть некий застой в наших общих усилиях и позволит двигаться вперед в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - резюмировал глава МИД.