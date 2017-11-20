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    Лавров: Отношения между Россией и США не сказываются на урегулировании карабахского конфликта

    Глава МИД России: Надеюсь, что встреча президентов Азербайджана и Армении позволит преодолеть некий застой в наших общих усилиях

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Отношения между Россией и США никак не сказываются на урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции в Университете ADA в Баку.

    "Никак не влияет. Карабахский конфликт уникален тем, что несмотря на очень глубокие разногласия, которые накопились в русофобской политике в США, позиция в отношении конфликта в Вашингтоне сохранилась. Многие отношения находятся в тупике, однако сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало", - заявил С. Лавров.

    По его словам, Россия вместе с США и Францией занимает общую позицию, которая достаточно известна.

    "Я надеюсь, что встреча президентов Азербайджана и Армении в прошлом месяце позволит преодолеть некий застой в наших общих усилиях и позволит двигаться вперед в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - резюмировал глава МИД.

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