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Лавров: Отношения Азербайджана и РФ вышли на качественно новый уровень

Лавров: Отношения Азербайджана и РФ вышли на качественно новый уровень Отношения Азербайджана и России вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия.
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 16:17
Лавров: Отношения Азербайджана и РФ вышли на качественно новый уровень

Отношения Азербайджана и России вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Душанбе.

"Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных, ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ отметил и экономическое взаимодействие Баку и Москвы. "Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который в свое время был инициирован президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются", - добавил он.

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Версия на английском языке Lavrov: Azerbaijan-Russia relations reach new level
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Azərbaycan-Rusiya münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxıb”

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