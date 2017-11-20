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    Лавров: Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс обогащает регион Южного Кавказа

    Глава МИД России: Некоторые рассматривают этот проект в политическом контексте, у нас не такой подход© Report

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - добавляет позитива Азербайджану, Грузии и Турции".

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции в Университете ADA в Баку.

    "Россия тут не причем, железная дорога по нашей территории не проходит. Есть много аналитиков, которые рассматривают этот проект в политическом контексте, что кто-то остался вне проекта. У нас не такой подход", - заявил С. Лавров.

    По его словам, Россия наладила трехсторонний диалог с Азербайджаном и Ираном, который был инициирован по желанию всех трех сторон. Дипломат напомнил, что все три страны участвуют в инфраструктурном проекте "Север-Юг". 

    Глава российского МИД указал, что подобные инфраструктурные проекты только обогащают регион.

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