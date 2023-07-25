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Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году

Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году "Очередная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении запланирована в этом году".
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 22:37
Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году

"Очередная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении запланирована в этом году".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи.

"Мы надеемся, что переговорный процесс будет продолжен. Понимаем, что и Азербайджан, и Армения заинтересованы в том, чтобы использовать в качестве посредников не только Россию, но и других.

Приветствуем пожелания тех, кто искренне заинтересован в поиске договоренностей с Баку и Ереваном, и тех, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но это должно исходить из интересов азербайджанского и армянского народов", - сказал С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Bu il Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin növbəti görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır"

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