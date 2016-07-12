Лавров и Мамедъяров обсудят в Баку проблему Нагорного Карабаха

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Баку обсудит во вторник с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым развитие двустороннего диалога и актуальные международные проблемы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ТАСС.

Накануне российского министра принял президент республики Ильхам Алиев.

В продолжение разговора главы МИД двух стран уделят особое внимание рассмотрению проблематики нагорно-карабахского урегулирования.