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    Лавров и Мамедъяров обсудят в Баку проблему Нагорного Карабаха

    Главы МИД двух стран обсудят развитие двустороннего диалога и актуальные международные проблемы

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Баку обсудит во вторник с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым развитие двустороннего диалога и актуальные международные проблемы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ТАСС.

    Накануне российского министра принял президент республики Ильхам Алиев

    В продолжение разговора главы МИД двух стран уделят особое внимание рассмотрению проблематики нагорно-карабахского урегулирования.

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