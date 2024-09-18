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Лавров обсудил с послами прикаспийских стран министерскую встречу в Туркменистане

Лавров обсудил с послами прикаспийских стран министерскую встречу в Туркменистане Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве традиционную ежегодную встречу, приуроченную к Международному дню Каспия, с главами дипломатических миссий прикаспийских государств.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 20:14
Лавров обсудил с послами прикаспийских стран министерскую встречу в Туркменистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве традиционную ежегодную встречу, приуроченную к Международному дню Каспия, с главами дипломатических миссий прикаспийских государств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно информации, Лавров обсудил с послами прикаспийских государств углубление сотрудничества в формате каспийской "пятерки", в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в формате "пятерки", - отметили в дипведомстве.

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями о подготовке встречи министров иностранных дел прикаспийских государств, которая пройдет в Туркменистане.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Xəzəryanı dövlətlərin səfirləri ilə Türkmənistanda keçiriləcək görüşü müzakirə edib

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