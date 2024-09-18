Лавров обсудил с послами прикаспийских стран министерскую встречу в Туркменистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве традиционную ежегодную встречу, приуроченную к Международному дню Каспия, с главами дипломатических миссий прикаспийских государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве традиционную ежегодную встречу, приуроченную к Международному дню Каспия, с главами дипломатических миссий прикаспийских государств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно информации, Лавров обсудил с послами прикаспийских государств углубление сотрудничества в формате каспийской "пятерки", в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в формате "пятерки", - отметили в дипведомстве.

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями о подготовке встречи министров иностранных дел прикаспийских государств, которая пройдет в Туркменистане.