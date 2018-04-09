 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров: Нельзя ставить страны Восточного партнерства перед ложным выбором - или с Западом, или с Россией

    ЕС не должен ставить перед Баку и Ереваном такой выбор, ущемляя тем самым их права и нанося урон их интересам© Report/ Elshan Baba

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "ЕС не должен ставить перед Баку и Ереваном выбор "или Запад, или Россия", ущемляя подобным образом их права, и нанося урон их интересам".

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью армянским СМИ, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    "Безусловно, для того, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС под названием "Восточное партнерство" не ущемлялись в правах, для того, чтобы их интересам не наносился ущерб, очень важно, чтобы Европейский союз отказался от порочной логики "или-или", которая уже привела к событиям 2014 года на Украине", - заявил С.Лавров.

    По его словам, Азербайджан и Армения должны самостоятельно развивать полноценное сотрудничество со всеми своими соседями.

    "Это равносильно тому, чтобы украсть у соответствующего народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями. Россия последовательно продвигает именно такой подход", - подчеркнул он.

    "Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией. Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход", - добавил российский министр.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi