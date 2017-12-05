Лавров: Мы завершили 20-летнюю работу над Конвенцией о статусе Каспия

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД прикаспийских государств прошла позитивно.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 7-ого заседания министров иностранных дел прикаспийских стран в Москве.

"В целом я итоги встречи расцениваю, как весьма позитивные. Мы завершили практически 20-летнюю работу над Конвенцией о правовом статусе Каспия. Этот текст выносится на одобрение глав наших государств, и мы рассчитываем, что он будет ими поддержан", - заявил С.Лавров.