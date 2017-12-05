 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров: Мы завершили 20-летнюю работу над Конвенцией о статусе Каспия

    Глава МИД России: Текст Конвенции выносится на одобрение глав наших государств, и мы рассчитываем, что он будет ими поддержан© Report/ Elshan Baba

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД прикаспийских государств прошла позитивно.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 7-ого заседания министров иностранных дел прикаспийских стран в Москве.

    "В целом я итоги встречи расцениваю, как весьма позитивные. Мы завершили практически 20-летнюю работу над Конвенцией о правовом статусе Каспия. Этот текст выносится на одобрение глав наших государств, и мы рассчитываем, что он будет ими поддержан", - заявил С.Лавров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi