Лавров: Мы довольны как развивается диалог в рамках Каспийской пятерки

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Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Мы довольны как развивается диалог в рамках Каспийской пятерки".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открыв 7-ое заседание глав МИД прикаспийских стран в Москве.

"Мы хотели бы посмотреть, как продвигается работа на уровне наших экспертов по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия. Исходим из того, что черта в этих переговорах будет подведена на следующем Пятом каспийском саммите в Казахстане, и каспийская "пятерка" получит надёжный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия", - заявил С. Лавров.

"Придаём большое значение диалогу по линии обороны, правоохранительных ведомств, спасательных служб, рассчитываем на повышение эффективности природоохранной деятельности", - заявил глава МИД России.