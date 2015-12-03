 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров: Любой конфликт на пространстве ОБСЕ требует внимательного подхода

    Именно этим Россия руководствуется при урегулировании конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Украине

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Любой конфликт как на юге, так и на пространстве ОБСЕ требует внимательного подхода, солидарных действий, посреднического формата". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде. 

    По словам министра, именно этим Россия руководствуется при урегулировании конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Украине. 

    Выступая, министр отметил важность уважения суверенитета государств и невмешательства в их дела. 

    В ходе выступления С. Лавров затронул также вопрос борьбы с терроризмом, назвав основной целью разрушение "проекта ИГИЛ, так называемого халифата, дискредитировавшего одну из величайших религий - Ислам". 

    Глава МИД России отметил необходимость полного уничтожения террористов: "Террористам нет места за столом переговоров", - отметил он. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi