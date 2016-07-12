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    Лавров: Мы сейчас гораздо ближе к успеху в нагорно-карабахском урегулировании

    Из-за известных причин мы не проводим широкие общественные дискуссии по предметам обсуждения

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущим периодом, мы сейчас гораздо ближе к успеху". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на  пресс-конференции в Баку, комментируя ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Он отметил, что "из-за известных причин мы не проводим широкие общественные дискуссии по предметам обсуждения" вокруг урегулирования конфликта.

    В свою очередь глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что переговоры интенсифицированы. "Переговоры ведутся вокруг конкретных вопросов в субстантивной форме. По итогам последних переговоров, мы можем достичь определенного прогресса по нерешенным вопросам", - заявил глава МИД Азербайджана.

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