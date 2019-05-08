Лавров и Зариф обсудили подготовку к саммиту Азербайджан-Россия-Иран

Обсуждена подготовка к трехстороннему саммиту Азербайджан-Россия-Иран, который планируется провести в августе в Москве.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в Москве.

По его С. Лаврова, в ходе встречи министры также обсудили ситуацию в регионе - на Южном Кавказе и вокруг Каспия.

Ранее глава МИД Азербайджана сообщил, что очередной саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России пройдет 14 августа.