Лавров: Готовится встреча в формате 3+3

Встреча в шестистороннем формате "3+3" по Южному Кавказу готовится по линии МИД.

Встреча в шестистороннем формате "3+3" по Южному Кавказу готовится по линии МИД.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава МИД РФ напомнил, что в рамках инициированной Азербайджаном платформы уже состоялась одна встреча, "однако грузинские коллеги не стали в ней участвовать".

"Сегодня готовим уже встречу на министерском уровне, есть понимание ее целесообразности. Согласовываем даты и конкретное место, где такая встреча могла бы состояться",- добавил Лавров.