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Лавров: Готовится встреча в формате 3+3

Лавров: Готовится встреча в формате 3+3 Встреча в шестистороннем формате "3+3" по Южному Кавказу готовится по линии МИД.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 16:09
Лавров: Готовится встреча в формате 3+3

Встреча в шестистороннем формате "3+3" по Южному Кавказу готовится по линии МИД.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава МИД РФ напомнил, что в рамках инициированной Азербайджаном платформы уже состоялась одна встреча, "однако грузинские коллеги не стали в ней участвовать".

"Сегодня готовим уже встречу на министерском уровне, есть понимание ее целесообразности. Согласовываем даты и конкретное место, где такая встреча могла бы состояться",- добавил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: “Cənubi Qafqaz üzrə “3+3” formatında altıtərəfli görüş hazırlanır”
Версия на английском языке Lavrov: Preparations underway for meeting in 3+3 format

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