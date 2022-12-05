Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы

Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор будущего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор будущего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава МИД РФ отметил, что важным событием этого года стало подписание декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном в феврале.

Сергей Лавров добавил, что договор является историческим и "задает вектор нашего будущего сотрудничества".