О нас

Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы

Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор будущего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 15:15
Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы

Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор будущего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

Глава МИД РФ отметил, что важным событием этого года стало подписание декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном в феврале.

Сергей Лавров добавил, что договор является историческим и "задает вектор нашего будущего сотрудничества".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq vektorunu müəyyən edib”
Версия на английском языке Lavrov: 'Declaration on Allied Interaction has set the vector for cooperation between Baku and Moscow'

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi