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Лавров: Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении

Лавров: Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 10:15
Лавров: Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении

Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

Как передает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в своей статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать", - отметил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Brussels imposing its 'mediation services' on Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Rusiya sülhməramlıları Cənubi Qafqazda dinc həyatın bərqərar olmasına kömək etməyə hazırdır”

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