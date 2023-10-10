Лавров: Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении

Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

Как передает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в своей статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать", - отметил Лавров.