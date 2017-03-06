Лавров: Азербайджан - важный стратегический партнер для России

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Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан - важный стратегический партнер для России".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Глава МИД отметил, что отношения между двумя странами "основываются на традициях дружбы и взаимоуважения".

По словам Лаврова, в ходе встречи глав МИД был обсужден график предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем и высоком уровне: "Мы констатировали поступательное развитие межпарламентских, межведомственных связей, рассмотрели связи в торгово-экономической, инвестиционной сфере".

По его словам, объем товарооборота между странами в прошлом году составил 2 млрд долларов США.

Также планируется к 25-летию дипотношений выпуск юбилейного маркированного конверта.