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Лавров: Азербайджан претендует на статус наблюдателя в ШОС

Лавров: Азербайджан претендует на статус наблюдателя в ШОС Целый ряд стран, включая Азербайджан, проявляют интерес к получению статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 15:13
Лавров: Азербайджан претендует на статус наблюдателя в ШОС

Целый ряд стран, включая Азербайджан, проявляют интерес к получению статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета глав МИД ШОС в Ташкенте.

"Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнеров по диалогу. Целый ряд арабских стран проявляют такой интерес, Азербайджан, ряд азиатских стран. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств. Я убежден, что мы сможем соответствующие рекомендации доложить главам государств", - заявил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Azerbaijan claims observer status in SCO
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Azərbaycan ŞƏT-də müşahidəçi statusu almaq istəyir”

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