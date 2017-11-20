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    Лавров: Азербайджан и Россия - стратегические партнеры

    Глава МИД России: Между нами существует ​взаимопонимание, которому способствует и доверительный диалог между Путиным и Алиевым© Report/ Firi Salim

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия - стратегические партнеры. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Университете ADA в Баку.

    С. Лавров отметил, что между странами налажено активное сотрудничество, которое можно проследить и по цифрам товарооборота.

    "Между нами существует взаимопонимание, которому способствует и доверительный диалог между Путиным и Алиевым", - заявил глава МИД России.

    Говоря о международных вызовах С. Лавров особо отметил застарелые конфликты, а также всплеск международного терроризма. 

    "С терроризмом можно справиться только сообща", - добавил он. 

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