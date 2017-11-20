Лавров: Азербайджан и Россия - стратегические партнеры

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия - стратегические партнеры. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Университете ADA в Баку.

С. Лавров отметил, что между странами налажено активное сотрудничество, которое можно проследить и по цифрам товарооборота.

"Между нами существует взаимопонимание, которому способствует и доверительный диалог между Путиным и Алиевым", - заявил глава МИД России.

Говоря о международных вызовах С. Лавров особо отметил застарелые конфликты, а также всплеск международного терроризма.

"С терроризмом можно справиться только сообща", - добавил он.