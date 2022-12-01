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Лавров: Азербайджан готов предоставить права армянам Карабаха, как своим гражданам

Лавров: Азербайджан готов предоставить права армянам Карабаха, как своим гражданам "Армянское руководство в последнее время говорит не о статусе, а о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. Азербайджанская сторона готова это обсуждать и предоставлять права, которые имеют и другие жители Азербайджана".
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 14:00
Лавров: Азербайджан готов предоставить права армянам Карабаха, как своим гражданам

"Армянское руководство в последнее время говорит не о статусе, а о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. Азербайджанская сторона готова это обсуждать и предоставлять права, которые имеют и другие жители Азербайджана".

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности.

Лавров также рассказал об усилиях России в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: "Мы провели с Баку и Ереваном около 10 встреч. После победы Азербайджана в 44-дневной войне, России продолжает помогать сторонам и в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Кроме того мы договорились, что Россия будет помогать сторонам в делимитации границы и окажет содействие в согласовании мирного договора", - сказал Лавров.

По его словам, Европейский союз пытается компенсировать похороненную Минскую группу ОБСЕ своим вклиниванием в качестве посредника в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycan öz vətəndaşları kimi Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını təmin etməyə hazırdır”
Версия на английском языке Lavrov: Azerbaijan ready to grant rights to Karabakh Armenians as those of own citizens

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