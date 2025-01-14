Лавров: Армения должна решать свои вопросы непосредственно с соседними странами

Армения должна решать свои вопросы непосредственно со своими соседями.

Армения должна решать свои вопросы непосредственно с соседними странами.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Когда страны, далекие от наших территорий, традиций и понимания истории в ее неколониальном измерении, заявляют, что миссия ЕС [в Армении] будет обеспечивать "безопасность" в Сюникском районе, я не очень это понимаю. Поэтому мы активно поддержали инициативу президента Алиева [президента Азербайджана Ильхама Алиева] о создании механизма "3+3", - сказал Лавров.

Он отметил, что подписание и согласование мирного договора между Азербайджаном и Арменией является суверенным решением двух стран.