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Лавров: Альтернативы возобновлению транспортного сообщения Азербайджана с его автономией нет

Лавров: Альтернативы возобновлению транспортного сообщения Азербайджана с его автономией нет Альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Нахчываном и остальной частью Азербайджана - нет.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 13:31
Лавров: Альтернативы возобновлению транспортного сообщения Азербайджана с его автономией нет

Альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не существует.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

Глава МИД РФ отметил, что не увидел логики в заявлениях премьера Армении Никола Пашиняна про транзит, поскольку была договоренность о разблокировании всех маршрутов.

Лавров напомнил, что одним из пунктов трехсторонних договоренностей было открытие между странами транспортных связей.

"Именно Армения сейчас испытывает сложности с тем, чтобы выполнить открытие маршрута, точно так же, как это записано в трехстороннем заявлении. Именно Армения выдвигает новые требования в том, что касается обеспечения безопасности на пути следования", - отметил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanla onun muxtariyyəti arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına alternativ yoxdur”
Версия на английском языке Lavrov: No alternative to resuming transport links between Azerbaijan and its autonomy

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