Лавал Сулейман: Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули

"Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули".

"Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули".

Об этом карабахскому бюро Report заявил председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммад Лавал Сулейман.

"То, что мы увидели сегодня в Физули, было просто ужасом. Это преступление против человечности. Разрушались кладбища, оскорблялись могилы. Здесь мы также стали свидетелями того, как были предприняты унизительные действия против мусульманских религиозных обычаев", - отметил председатель комиссии.