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Лавал Сулейман: Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули

Лавал Сулейман: Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули "Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули".
Внешняя политика
3 сентября 2023 г. 15:17
Лавал Сулейман: Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули

"Мы представим международным организациям отчет об акте вандализма, совершенном армянами в Физули".

Об этом карабахскому бюро Report заявил председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммад Лавал Сулейман.

"То, что мы увидели сегодня в Физули, было просто ужасом. Это преступление против человечности. Разрушались кладбища, оскорблялись могилы. Здесь мы также стали свидетелями того, как были предприняты унизительные действия против мусульманских религиозных обычаев", - отметил председатель комиссии.

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Версия на английском языке Report on Armenian vandalism in Fuzuli to be presented to world, Lawal Suleiman says
Версия на азербайджанском языке İƏT MDİHK-nin sədri: "Füzulidə ermənilərin törətdikləri vandalizm aktı barədə beynəlxalq təşkilatlara hesabat təqdim edəcəyik"

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