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Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном

Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном "Мы ждем, что участники Глобального форума поддержат освободительное движение в Иране. Иран должен принести извинения за вмешательства в дела Азербайджана”.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 14:10
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном

"Мы ждем, что участники Глобального форума поддержат освободительное движение в Иране. Иран должен принести извинения за вмешательства в дела Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади отметила в видеообращении к первому панельному заседанию, проведенному в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Построение стабильности в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир“.

Она подчеркнула, что иранский режим анормален:

"Иранское вмешательство в Сирию и Ирак показывает, что Тегеран дестабилизирует эти страны. Однако народ не поддерживает в этом иранский режим. Люди протестуют против давления режима на граждан в стране и вмешательства в другие страны. События, начавшиеся осенью 2022 года в Иране, являются проявлением народного недовольства. Народ Ирана будет свободным. Это движение будет продолжаться до тех пор, пока режим не рухнет, и Иран не станет демократическим государством. В конечном итоге мы достигнем своих целей”.

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Версия на азербайджанском языке Nobel mükafatı laureatı: “İran Azərbaycandan üzr istəməlidir”

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