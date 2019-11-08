Латвийский депутат: Сотрудничество между странами ЕС и Азербайджаном активно развивается

"Азербайджан – навсегда дружественная для Латвии страна, которая среди постсоветских стран выделяется своим прогрессивным путем".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат латвийского сейма Артусс Кайминш (Artuss Kaimiņš).

По его словам, сегодня среди постсоветских стран Азербайджан - одна из стран, проявляющих наибольшее внимание к европейским ценностям: "С этой точки зрения сотрудничество между странами Евросоюза и Азербайджаном активно развивается".

А.Кайминш сказал, что отношения между Латвией и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни: "В свое время мы были в кабале одного и того же режима, нас связывают исторические горести, общие судьбы".

Латвийский депутат подчеркнул, что несмотря на то,что нынешние отношения между двумя странами многосторонние, они недостаточно прочные и требуют развития: "Обе страны заинтересованы в большем развитии двустороннего сотрудничества. Это в свое время подчеркивалось на встречах на высшем уровне. Мы бы очень хотели большего количества взаимных визитов. Существуют межпарламентские группы дружбы. Полагаю, в этом вопросе огромная работа выпадает на них. Кроме того, в Латвии, в целом в прибалтийских странах, пропаганда в связи с Азербайджаном должна быть в достаточной сфере. Нашим людям нужно больше информации об Азербайджане".