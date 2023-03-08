Латвия высоко оценивает роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения

Мы высоко оцениваем роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения – платформы, которая объединяет большинство членов ООН, то есть более 120 членов.

Мы высоко оцениваем роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения – платформы, которая объединяет большинство членов ООН, то есть более 120 членов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы выдвинем нашу кандидатуру в члены Совета Безопасности ООН на 2025 год. Надеемся получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе", - отметил президент Латвии.