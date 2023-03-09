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Эгилс Левитс: Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном в вопросе реформирования ООН

Эгилс Левитс: Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном в вопросе реформирования ООН Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном в вопросе реформирования ООН.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 18:11
Эгилс Левитс: Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном в вопросе реформирования ООН

Латвия готова сотрудничать с Азербайджаном в вопросе реформирования ООН.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил сегодня на встрече со студентами в Университете ADA.

Президент Латвии рассказал азербайджанским студентам о перспективах двустороннего сотрудничества Азербайджана и Латвии, сотрудничества Азербайджана с ЕС.

"ЕС заинтересован в более близких отношениях с Азербайджаном. После того, как Евросоюз перестал покупать газ из России, Азербайджан стал энергетическим коридором в Европу", - заявил Э. Левитс.

Он отметил, что Латвия привержена принципам международного права, ставя превыше всего территориальную целостность:

"Позиция Латвии заключается в том, чтобы ставить превыше всего территориальную целостность стран, в том числе Азербайджана. Только так можно добиться мира, учитывая принципы международного права".

"Движение неприсоединения - важная платформа, куда входит Азербайджан и в настоящее время председательствует там. Латвия не применяет агрессии и не использует двойные стандарты. Латвия также является сторонником многосторонности , как и Азербайджан", - заявил Э. Левитс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEgils Levits: “Latviya BMT-də islahatlar məsələsində Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdır”

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