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Госсекретарь: Латвия готова делиться своим опытом с Азербайджаном

Госсекретарь: Латвия готова делиться своим опытом с Азербайджаном 20 сентября 2021 года Государственный секретарь министерства иностранных дел Андрис Пелшс принял новоназначенного посла Азербайджана Эльнура Султанова.
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 14:48
Госсекретарь: Латвия готова делиться своим опытом с Азербайджаном

Государственный секретарь министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс принял новоназначенного посла Азербайджана Эльнура Султанова.

Как передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии, обсуждения между сторонами были сосредоточены на двусторонних отношениях между двумя странами, улучшении сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и положении дел на Южном Кавказе.

Посол отметил, что Латвия является ключевым партнером стратегического значения, и Азербайджан высоко ценит поддержку Латвией своей территориальной целостности.

Госсекретарь в свою очередь отметил, что Латвия готова и дальше делиться своим опытом реформ с Азербайджаном в целях укрепления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət katibi: "Latviya öz təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır"
Версия на английском языке State secretary: Latvia ready to share its reform experience with Azerbaijan

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