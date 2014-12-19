Посол: Латвия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Азербайджане Хардийсом Бауманисом.

- Господин посол, Латвия с начала 2015 года собирается принять председательство в Европейском союзе. Какие приоритеты будут стоять перед Латвией во время председательства?

- Мы во время председательства в ЕС в 2015 году ставим перед собой три главных приоритета. Первый приоритет - это конкурентоспособная Европа. Второй - это дигитальная, то есть цифровая Европа. Третий приоритет же связан с представлением Европы в мире.

Теперь подробно об этих приоритетах. Первый приоритет включает в себя такие понятия, как способствование вложений инвестиций в Европу, пересмотр стратегии "Европа-2020", укрепление единого рынка Европы, развитие энергетического союза, а также вопросы конкурентоспособности Европы во всех сферах и направлениях развития Европы. Конечно же, это также и вопрос укрепления гуманитарного сотрудничества.

Что касается второго приоритета, то тут, во-первых, затрагивается вопрос укрепления безопасности в компьютерной сфере, а также единого цифрового рынка, и главное, установления приоритета цифровых решений в любых процессах.

В отношении же приоритета того, как мир видит Европу, то здесь мы будем работать над следующими основными моментами, такими как, отношение Европы со своими соседями, торговля и развитие отношений с ними, безусловно, это также вопросы безопасности и обороны Евросоюза, проблемы миграции и вопросы расширения ЕС.

- В настоящее время перед Европой стоит ряд вызовов, таких как ситуация на востоке Украины. Как Латвия намерена бороться с ними во время председательства?

- Эти вызовы, в принципе, друг друга взаимно дополняют. Если мы хотим быть привлекательными в мире, то нам надо стать внутренне более совершенными, пройти определенные внутренние преобразования, и с этим совпадает повышение конкурентоспособности Европы, а для этого нужно обратиться к вызову совершенствования информационных технологий, о которых я говорил выше.

Что касается украинского вопроса, то мы, безусловно, поддерживаем территориальную целостность Украины, ее старания в этом направлении, и полностью поддерживаем решение непрекращающихся экономических санкций против России. Кроме того, Латвия, как будущий председатель, работает с другими членами ЕС над коррекцией Единой политики безопасности и обороны Европы, и в будущем году будет активно участвовать во всех работах групп в этой области.

- Как Латвия может способствовать развитию отношений между ЕС и Азербайджаном?

- Мы внимательно наблюдаем за диалогом между Азербайджаном и ЕС во всех сферах, и, конечно, тот факт, что он не всегда удачный, как, например, в сфере прав и свобод человека, нас очень волнует. Мы, со своей стороны, стараемся лучше понять вас и вашу позицию. Мы можем послужить вам в качестве советника и адвоката в ЕС.

- Каковы будут приоритеты Латвии в отношении программы Восточного партнерства? Какова будет программа очередного саммита Восточного партнерства в 2015 году в Риге?

- Саммит Восточного партнерства пройдет в Риге 21-22 мая, и мы ожидаем, что на саммит прибудут главы государств. Над программой саммита ведется работа, это не завершенный процесс. Восточное партнерство - как инструмент сотрудничества между ЕС и шестью странами программы, безусловно, программа нужная и себя не изжившая. Мы со своей стороны считаем, что Восточное партнерство должно быть более эластичным, строиться и подстраиваться под конкретные нужды и интересы каждого партнера.

- Учитывая тот факт, что две наши страны долгое время жили в составе одного государства, и как никто другой лучше знают и понимают проблемы друг друга, как Латвия может способствовать решению нагорно-карабахского конфликта во время своего председательства?

­- Латвия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и я думаю, что надо продолжать работу в формате Минской группы ОБСЕ, нацеливаясь на недавно выдвинутое предложение о создании всеобъемлющего мирного соглашения по нагорно-карабахскому конфликту.

- Что Вы можете сказать об уровне двусторонних отношений? Вы довольны уровнем этих отношений?

- Уровень двусторонних отношений отличный, он очень хороший на любом уровне, в том числе и на самом высоком - между нашими президентами. Нужно отметить, что хорошие отношения сложились не только между министерствами и ведомствами, но и между органами местного самоуправления. Так, подписано 12 соглашений по сотрудничеству между нашими регионами.

- Каков товарооборот между странами?

- Уровень товарооборота из года в год остается стабильным, примерно на уровне 30 млн. евро. Сальдо здесь положительное на стороне Латвии. Что влияет на это постоянство, так это географическое расстояние. Нелегко найти продукт, который выгодно везти на такое расстояние.

- Какие планы предусматриваются для развития отношений?

- Конкретного плана нет, но, забегая вперед, я могу сказать, что надо создавать больше совместных предприятий в тех сферах, где мы можем поставлять свою технику и специалистов, и создавать продукцию с большей добавочной стоимостью, которая будет привлекательна для рынков.

- Каков уровень туристических связей между нашими странами?

- Увы, у меня нет информации о том, сколько латышей приезжает в Азербайджан, есть информация о том, сколько азербайджанцев едет в Латвию. Так, в год по туристическим и частным визам в Латвию едут 600-700 граждан Азербайджана. Такое количество остается стабильным, и я считаю, что потенциал в этой сфере не исчерпан. Нужно больше работать нашим туроператорам и авиакомпаниям в проведении семинаров и больше предоставлять информацию в Интернете и печатном виде. Надо также подумать о том, чтобы запустить наконец круглогодичные рейсы Баку-Рига. Пока что эти рейсы сезонные и выполняются с конца мая до конца сентября.

- Как Латвия и Азербайджан намерены сотрудничать в транспортной сфере?

- В этой сфере у нас часто проводятся встречи на уровне министров и министерств. Примечательно, что сопредседателями межправительственной комиссии Латвия-Азербайджан являются министры транспорта. Между ними существует очень хороший контакт, и мы думаем, что в следующем году обязательно надо будет провести очередное, шестое заседание межправительственной комиссии, чтобы проанализировать состояние экономических отношений и продумать их дальнейшее развитие. Что нас интересует в сфере транспорта, так это, естественно, развитие вашего порта в Аляте, развитие авиасообщения, как в области пассажироперевозок, так и грузоперевозок, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительство железной дороги вокруг Каспия, которая соединит Азербайджан с Ираном.

- Ожидаются ли взаимные визиты в ближайшее время официальных лиц двух стран?

- Надо отметить, что в рамках нашего председательства в ЕС в Латвии пройдут более 10 встреч на очень высоком уровне. Первая из таких встреч предполагается в конце января 2015, когда будут встречаться министры юстиции и внутренних дел стран ЕС и Восточного партнерства. Кроме того, мы работаем над визитами в рамках двустороннего сотрудничества.