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Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди

Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди
Внешняя политика
4 августа 2025 г. 12:58
Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди

Участник VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, приуроченного к Году Конституции и суверенитета, прибывший из Латвии Алиашраф Абдуллаев поделился впечатлениями о Ханкенди.

В комментарии корреспонденту Report из Ханкенди он назвал пребывание в этом городе большой честью.

"Я приехал из столицы Латвии Риги. Недавно окончил факультет международных отношений Рижского университета имени Страдыня. Для меня большая честь участвовать в летнем лагере Госкомитета по работе с азербайджанской диаспорой. Также большая честь находиться в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Панельные встречи и мероприятия, организованные в летнем лагере, играют важную роль в развитии мировоззрения молодежи. Хотел бы поблагодарить организаторов за такую возможность", — сказал он.

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Версия на английском языке Latvian camp participant: It is a great honor for me to be in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Latviyadan gələn iştirakçı: Xankəndidə olmaq mənim üçün çox qürurvericidir

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