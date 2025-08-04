Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди

Латвийский участник лагеря: Для меня большая честь быть в Ханкенди

Участник VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, приуроченного к Году Конституции и суверенитета, прибывший из Латвии Алиашраф Абдуллаев поделился впечатлениями о Ханкенди.

В комментарии корреспонденту Report из Ханкенди он назвал пребывание в этом городе большой честью.

"Я приехал из столицы Латвии Риги. Недавно окончил факультет международных отношений Рижского университета имени Страдыня. Для меня большая честь участвовать в летнем лагере Госкомитета по работе с азербайджанской диаспорой. Также большая честь находиться в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Панельные встречи и мероприятия, организованные в летнем лагере, играют важную роль в развитии мировоззрения молодежи. Хотел бы поблагодарить организаторов за такую возможность", — сказал он.