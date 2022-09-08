Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет

В нынешнем меняющемся мире стратегическое значение Азербайджана для Европы в региональных инновациях возрастает все больше.

В нынешнем меняющемся мире стратегическое значение Азербайджана для Европы в региональных инновациях возрастает все больше.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Латвии, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития этой страны Роман Наудинш.

"Я думаю, что сегодня Азербайджан находится в списке стабильных партнеров Европы, от энергоснабжения до других стратегических целей. Об этом свидетельствуют темы повестки дня очередного европейского визита президента Ильхама Алиева. В свете сегодняшних событий в контексте угроз европейской безопасности пересматривается список надежных энергетических партнеров, что свидетельствует о том, что регион проходит очень чувствительный исторический этап", - заявил Р. Наудинш.