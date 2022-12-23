Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы

Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы.
Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма (парламента) Латвии Артус Кайминьш.
По его словам, в связи с этим процессы, происходящие в Азербайджане и, в целом, на Южном Кавказе, находятся в центре внимания европейских политиков.
Депутат отметил, что сегодня Азербайджан является одной из стран, проявляющих наибольший интерес к европейским ценностям среди стран постсоветского пространства: "С этой точки зрения актуальны перспективы сотрудничества между Азербайджаном и странами Европейского союза, в том числе Латвией. Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества. Это также не раз подчеркивалось на встречах на высшем уровне. Очень хотелось бы увеличить число взаимных визитов. Это особенно важно сейчас".