Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы

Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы.

Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма (парламента) Латвии Артус Кайминьш.

По его словам, в связи с этим процессы, происходящие в Азербайджане и, в целом, на Южном Кавказе, находятся в центре внимания европейских политиков.

Депутат отметил, что сегодня Азербайджан является одной из стран, проявляющих наибольший интерес к европейским ценностям среди стран постсоветского пространства: "С этой точки зрения актуальны перспективы сотрудничества между Азербайджаном и странами Европейского союза, в том числе Латвией. Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества. Это также не раз подчеркивалось на встречах на высшем уровне. Очень хотелось бы увеличить число взаимных визитов. Это особенно важно сейчас".