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Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы

Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 11:57
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы

Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма (парламента) Латвии Артус Кайминьш.

По его словам, в связи с этим процессы, происходящие в Азербайджане и, в целом, на Южном Кавказе, находятся в центре внимания европейских политиков.

Депутат отметил, что сегодня Азербайджан является одной из стран, проявляющих наибольший интерес к европейским ценностям среди стран постсоветского пространства: "С этой точки зрения актуальны перспективы сотрудничества между Азербайджаном и странами Европейского союза, в том числе Латвией. Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества. Это также не раз подчеркивалось на встречах на высшем уровне. Очень хотелось бы увеличить число взаимных визитов. Это особенно важно сейчас".

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Версия на английском языке Latvian MP: Azerbaijan becoming more important country for Europe today
Версия на азербайджанском языке Latviyalı deputat: "Azərbaycan indiki dövrdə Avropa üçün strateji cəhətdən daha vacib ölkəyə çevrilir"

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