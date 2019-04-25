АП Грузии: Комиссия по делимитации границ с Азербайджаном должна восстановить деятельность

"Существует необходимость в восстановлении деятельности комиссии по делимитации границ между Грузией и Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге заявил руководитель Администрации президента Грузии Лаша Жвания.

По его словам, делимитация границ между двумя странами очень важна: "Согласно договоренности, достигнутой между президентами Грузии и Азербайджана, комиссия по делимитации границ между двумя дружественными странами должна своевременно восстановить работу".