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АП Грузии: Комиссия по делимитации границ с Азербайджаном должна восстановить деятельность

Лаша Жвания коснулся делимитации границ с Азербайджаном

"Существует необходимость в восстановлении деятельности комиссии по делимитации границ между Грузией и Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге заявил руководитель Администрации президента Грузии Лаша Жвания. 

По его словам, делимитация границ между двумя странами очень важна: "Согласно договоренности, достигнутой между президентами Грузии и Азербайджана, комиссия по делимитации границ между двумя дружественными странами должна своевременно восстановить работу".

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