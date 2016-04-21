​Лариджани: Стороны приближаются к решению статуса Каспия

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Между прикаспийскими странами есть разногласия по недропользованию, и эти разногласия нужно решить переговорным путем".

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Есть различные компоненты, различные точки зрения у тех, кто использует Каспий - у них есть свое мнение. Существуют также вопросы охраны окружающей среды. Есть различные аспекты проблемы, на которые следует обратить внимание. Думаю, что мы приближаемся к решению", - заявил А.Лариджани.

По его словам, страны также пришли к выводу о необходимости юридического оформления статуса Каспия, так как отсутствие юридических норм наносит ущерб всем сторонам.