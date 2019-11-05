Лариджани: Необходимо наращивать потенциал сотрудничества с Азербайджаном в экономической сфере

Власти Азербайджана и Ирана должны приложить больше усилий для активизации потенциала во всех сферах сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehrnews,об этом спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньядом Гусейновым.

"При текущих обстоятельствах готова почва для усиления сотрудничества в экономической, политической, культурной и социальной сферах. Так, власти наших стран должны приложить больше усилий для активизации этого потенциала",- сказал он.

А. Лариджани также особо отметил необходимость наращивания потенциала сотрудничества в экономической сфере, в частности в отрасли сельского хозяйства, градостроительства и транспорта.

Посол Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения носят исторический характер, и что официальный Баку всегда поддерживал развитие отношений между двумя странами в самых разных сферах.