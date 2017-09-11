Лапшин в исправительном учреждении предпринял попытку самоубийства, он помещен в больницу

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина. В соответствии с распоряжением, Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания в Азербайджане и, наверное, в ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль".

Как сообщает Report, об этом заявил АЗЕРТАДЖ помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов также сообщил, что освобождение Лапшина от отбывания оставшейся части наказания в Азербайджане и вопрос о его передаче правительству Израиля уже давно обсуждался между соответствующими органами двух государств: "В связи с этим была достигнута договоренность, что после распоряжения президента о помиловании Лапшин передается правительством Азербайджана израильской стороне и последующие свои обязательства Лапшин выполняет в соответствии с законами израильского правительства. Но, к сожалению, официальные лица Израиля затянули процедуру его экстрадиции. Как результат этого, вчера произошел неприятный инцидент. Лапшин в исправительном учреждении предпринял попытку самоубийства. Правда, в результате бдительности и оперативности тюремных надзирателей эта попытка была пресечена, ему была срочно оказана необходимая медицинская помощь и в настоящее время он продолжает лечение под наблюдением врачей".

Али Гасанов отметил, что после подписания распоряжения о помиловании Лапшина президентом Азербайджана в настоящее время вопросом экстрадиции Лапшина занимается министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и посольство Израиля. Наверное, в ближайшее время этот процесс завершится.

По имеющейся информации Report, А. Лапшин в настоящее время проходит лечение в одной из бакинских клиник.