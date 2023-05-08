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Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался

Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался 7-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердило явную заинтересованность Азербайджана и Литвы в расширении сотрудничества.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 11:21
Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался

Седьмое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердит явную заинтересованность Азербайджана и Литвы в расширении двусторонних связей.

Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

Министр отметил, что стороны положительно оценили нынешний уровень сотрудничества между странами. В частности, политический диалог между странами значительно активизировался на протяжении последних нескольких лет.

"Мы с нетерпением ожидаем визита президента Ильхама Алиева в Литву позже в этом месяце", - сказал Ландсбергис.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Azərbaycan və Litva arasında siyasi dialoq intensivləşib”
Версия на английском языке Landsbergis says political dialogue between Azerbaijan and Lithuania has intensified

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