Ландсбергис: Политический диалог между Азербайджаном и Литвой активизировался

7-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердило явную заинтересованность Азербайджана и Литвы в расширении сотрудничества.

Седьмое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердит явную заинтересованность Азербайджана и Литвы в расширении двусторонних связей.

Как передает Report, об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

Министр отметил, что стороны положительно оценили нынешний уровень сотрудничества между странами. В частности, политический диалог между странами значительно активизировался на протяжении последних нескольких лет.

"Мы с нетерпением ожидаем визита президента Ильхама Алиева в Литву позже в этом месяце", - сказал Ландсбергис.