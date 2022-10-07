Ламбер: Пражская встреча открывает широкие возможности для восстановления мира в регионе

"Пражская встреча открывает большие перспективы для восстановления мира и развития в регионе. Эту важную встречу можно рассматривать как продолжение диалога, который ведется до сегодняшнего дня".

"Пражская встреча открывает большие перспективы для восстановления мира и развития в регионе. Эту важную встречу можно рассматривать как продолжение диалога, который ведется до сегодняшнего дня".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший член Национального собрания Франции Жером Ламбер, комментируя состоявшуюся в Праге четырехстороннюю встречу между лидерами Азербайджана, Франции, Совета ЕС и Армении.

По его словам, решение о направлении делегации Евросоюза в приграничную зону с целью проведения демаркации азербайджано-армянской границы является правильным шагом: "На пути к миру следует быть осторожными, потому что радикально настроенные армяне, выступающие против мирного процесса, могут вновь прибегнуть к провокациям. Действующая среди армянской диаспоры во Франции радикальная группа весьма активна, хотя и немногочисленна".

Жером Ламбер также выразил веру в законную власть двух суверенных государств: "Я уверен, что лидеры обоих суверенных государств принимают принципы Устава ООН, применение которых открывает большие перспективы и широкие возможности для восстановления мира и развития в этом регионе".