О нас

Ламбер: Пражская встреча открывает широкие возможности для восстановления мира в регионе

Ламбер: Пражская встреча открывает широкие возможности для восстановления мира в регионе "Пражская встреча открывает большие перспективы для восстановления мира и развития в регионе. Эту важную встречу можно рассматривать как продолжение диалога, который ведется до сегодняшнего дня".
Внешняя политика
7 октября 2022 г. 16:01
Ламбер: Пражская встреча открывает широкие возможности для восстановления мира в регионе

"Пражская встреча открывает большие перспективы для восстановления мира и развития в регионе. Эту важную встречу можно рассматривать как продолжение диалога, который ведется до сегодняшнего дня".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший член Национального собрания Франции Жером Ламбер, комментируя состоявшуюся в Праге четырехстороннюю встречу между лидерами Азербайджана, Франции, Совета ЕС и Армении.

По его словам, решение о направлении делегации Евросоюза в приграничную зону с целью проведения демаркации азербайджано-армянской границы является правильным шагом: "На пути к миру следует быть осторожными, потому что радикально настроенные армяне, выступающие против мирного процесса, могут вновь прибегнуть к провокациям. Действующая среди армянской диаспоры во Франции радикальная группа весьма активна, хотя и немногочисленна".

Жером Ламбер также выразил веру в законную власть двух суверенных государств: "Я уверен, что лидеры обоих суверенных государств принимают принципы Устава ООН, применение которых открывает большие перспективы и широкие возможности для восстановления мира и развития в этом регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransanın təşkilat sədri: "Praqa görüşü regionda sülh və təkamül dövrünün bərpası üçün böyük perspektivlər açır"

Другие новости из категории

Лидеры ЕС обсуждают в Праге смягчение негативного воздействия растущих цен на энергоносители
Лидеры ЕС обсуждают в Праге смягчение негативного воздействия растущих цен на энергоносители
7 октября 2022 г. 15:50
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции
7 октября 2022 г. 13:25
Президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в России
7 октября 2022 г. 12:48
Шарль Мишель прокомментировал Пражскую встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Шарль Мишель прокомментировал Пражскую встречу с лидерами Азербайджана и Армении
7 октября 2022 г. 11:27
Армения признала территориальную целостность Азербайджана
Армения признала территориальную целостность Азербайджана
7 октября 2022 г. 07:40
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
Ильхам Алиев принял участие в круглом столе Мир и безопасность на европейском континенте в Праге
Ильхам Алиев принял участие в круглом столе "Мир и безопасность на европейском континенте" в Праге
7 октября 2022 г. 06:31
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в заключительном пленарном заседании, проходящем в Праге в формате рабочего обеда
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в заключительном пленарном заседании, проходящем в Праге в формате рабочего обеда
7 октября 2022 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi