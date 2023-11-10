l’Opinion: Мир между Азербайджаном и Арменией остается все еще возможным

Несмотря на ожесточенное противостояние двух сторон, мир между Азербайджаном и Арменией, несомненно, остается все еще возможным.

Несмотря на ожесточенное противостояние двух сторон, мир между Азербайджаном и Арменией, несомненно, остается все еще возможным.

Как сообщает Report, об этом отмечается в статье "Азербайджан-Армения: возможен ли, наконец, мир?", опубликованной во французской газете l’Opinion.

Издание цитирует президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил на военном параде в Ханкенди 8 ноября, что "Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели. Враг был поставлен на колени".

В статье отмечается, что конфликт между двумя небольшими кавказскими государствами отныне вписывается в глобальную, более запутанную геополитическую картину: сближение Армении с Западом и ее отдаление от российской сферы влияния. Игра в этом смысле между Западом и Россией является элементом новой холодной войны, подогреваемой войной в Украине. Запад набирает очки, но ситуация хрупкая. В Баку власти не скрывают своей озабоченности или даже раздражения по поводу западной игры в Армении. "Существует риск украинизации Армении, что для нас не есть хорошо. Безопасность Армении - не в Москве, Брюсселе, Париже или Вашингтоне", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

"Нужно решать наши проблемы на двусторонней основе" ,- настаивает официальный представитель министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Традиционно связанная с Россией, Армения сегодня чувствует себя брошенной своим бывшим защитником. К этому геополитическому отказу добавляется и политическое расхождение: премьер-министр Пашинян - либерал-демократ, пришедший к власти в 2018 году против друзей Владимира Путина в результате "бархатной революции".

К этому противоречию между внутренней политической ориентацией и геополитическими ограничениями добавляется большой разрыв в силе с Азербайджаном. Азербайджан почти в четыре раза богаче и густонаселеннее, чем Армения. Азербайджан, близкий с Турцией и Израилем, также экспортирует газ в Европу, в частности в Италию, что делает его "надежным партнером в деле обеспечения европейской энергетической безопасности", считает специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. Политика Азербайджана является суверенной и независимой. Его сухопутные границы закрыты, что, в частности, не позволяет ему оказаться на миграционных маршрутах. Азербайджан явно находится в сильном положении.

"Альтернативы миру с Арменией нет, но процесс подвешен, можно сказать заморожен", - уверяет занимающийся данной темой Эльчин Амирбеков. "Мы на полпути согласования мирного договора, но все уперлось в двуличие Армении, которая при поддержке Франции ведет дипломатическую войну против нас в ООН и Европейском Союзе", - отмечает он.

Отвечая на вопрос о возможных посредниках в диалоге с Арменией, официальный представитель министерства иностранных дел цитирует ЕС, Вашингтон или Москву. Эммануэль Макрон? "Нет! Он абсолютно неконструктивен". Провал саммита Европейского политического сообщества в Гренаде в начале октября продемонстрировал силу этого неприятия.

Между Арменией и Азербайджаном на столе лежат два сложных вопроса: делимитация их границ и Зангезурский коридор. "Мы должны согласовать основу для работы по делимитации. Армения говорит о некой советской карте 1975 года. Мы же говорим о том, что речь идет не об одной карте, а о двадцати картах, изданных в период между 1974 и 1983 гг.", объясняет Эльчин Амирбеков. Говоря о сложности задачи, он напоминает, что потребовалось пятнадцать лет, чтобы определить точную линию границы с Россией, и что работа все еще не завершена с Грузией, с которой, тем не менее, отношения "отличные".

Зангезурский коридор - еще более чувствительный вопрос. Один из регионов Азербайджана — Нахчыван — отделен от остальной части страны территорией Армении. Армяне опасаются нового военного наступления со стороны своего соседа с целью завоевания этой части страны. Азербайджан парирует : "У нас нет никаких территориальных претензий к Армении. Мы просто хотим восстановить сообщение длиной в 42 км между двумя частями нашей территории, вдоль границы с Ираном. На первом этапе, восстановлением железнодорожного сообщения, которое существовало в советское время. Можно изучить модель Калининграда (российский анклав между Польшей и Литвой). Но необходимо, чтобы на армянской территории была обеспечена безопасность транзита, так как даже в советское время проезжающие поезда забрасывались камнями. И это естественно, что у нас на этот счет есть опасения, ведь нас разделяют тридцать лет конфликта". Конфликта, с которым, возможно, пора заканчивать: "дайте миру шанс".