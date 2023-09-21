L'Opinion: Менее чем за 24 часа Азербайджан изменил ситуацию в регионе

Менее чем за 24 часа Азербайджан изменил ситуацию в Карабахском регионе.

Менее чем за 24 часа Азербайджан изменил ситуацию в Карабахском регионе.

Как передает Report, об этом говорится в статье французской газеты L'Opinion.

В ней приводятся слова представителя президента Азербайджана по особым поручениям, посла Эльчина Амирбекова: "Так называемые "выборы нового президента" в Карабахе 9 сентября стали "красной линией" для Баку".

Детонатором же антитеррористических мероприятий стала гибель в понедельник одиннадцати человек в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными, говорится в статье.

Баку давно требовал от Армении вывести со своей суверенной территории контингент численностью около 10 000 военнослужащих, что Ереван отрицал, но не очень убедительно. Это присутствие противоречило соглашениям 2020 года. Именно против этих нелегально находящихся в Карабахе военных формирований и были направлены начатые во вторник антитеррористические мероприятия.

Вероятно, геополитическая карта Южного Кавказа только что изменилась на наших глазах, пишет издание.