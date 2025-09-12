Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильности

Нахчыван - это центр, представляющий особое значение как в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), так и в азербайджано-турецких отношениях.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Кюршат Зорлу заявил журналистам в Нахчыване.

Он отметил, что в этом контексте азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне и основаны на дружбе, братстве и крепком союзничестве, которые редко встречаются в современном мире.

"Нахчыван является центром, имеющим особое значение как в рамках ОТГ, так и в азербайджано-турецких отношениях. Договор, подписанный в 2009 году, был реализован именно здесь. Сейчас мы вступаем в новый этап. Так, наряду с турецко-азербайджанскими отношениями, в рамках проектов, которые будут реализованы между Азербайджаном и Арменией, откроется коридор, соединяющий Нахчыван с основной территорией Азербайджана. Если это осуществится, Нахчыван станет одним из важнейших логистических центров не только для двух стран, но и для всего Тюркского мира", - отметил он.

По словам Зорлу, с запуском Зангезурского коридора все страны Кавказа смогут воспользоваться большими экономическими возможностями, которые коридор представит, а регион станет важным центром мира, стабильности и безопасности.

"Вместе с Азербайджаном мы обеспечим мир, стабильность и развитие в регионе", - добавил он.