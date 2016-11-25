Кыргызстан упрощает режим пребывания в стране для граждан Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Кыргызстан вводит упрощенный режим пребывания для иностранцев.

Как сообщает Report со ссылкой на 24.kg, об этом на заседании фракции "Ата Мекен" сообщил заместитель председателя Государственной службы по миграции Алмазбек Асанбаев.

По его словам, в настоящее время проект постановления о продлении срока пребывания в Кыргызстане без регистрации находится на рассмотрении правительства. До того как его примут, все иностранные граждане должны зарегистрироваться в течение 5 дней.

Он добавил, что правительство расширило список стран, для которых будет действовать упрощенный режим. Ранее в него входило 67 государств, сейчас 90. Это страны, не представляющие опасности для Кыргызстана. К примеру, упрощенный режим будет действовать с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Багамскими островами, Кубой, ОАЭ, Венесуэлой и другими.

Срок пребывания в Кыргызстане без регистрации устанавливается на 30-90 дней.

Напомним, 4 ноября вступил в силу закон, согласно которому иностранцы должны пройти регистрацию в течение 5 дней.